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Медведев высказался об отказе России от моратория на размещение ракет

Медведев: за снятием РФ запрета на размещение ракет последуют дальнейшие шаги
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ожидать дальнейших шагов после снятия РФ моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — результат антироссийской политики стран НАТО <...> Ожидайте дальнейших шагов», — написал он.

По словам политика, снятие этого запрета откроет миру новую реальность, с которой придется считаться всем оппонентам России.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

По данным внешнеполитического ведомства, шаги «коллективного Запада» ведут к созданию в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности в контексте стратегического порядка.

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз для России в морских зонах ответственности, что несет значительные риски. По его оценке, особую опасность представляют действия блока в акваториях Балтийского и Черного морей, где наблюдается рост масштабов учений и развертывание систем ПРО.

Ранее в Европе рассказали о «четком сигнале» со стороны России.

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