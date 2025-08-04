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Президент Финляндии провел телефонный разговор с Трампом

Президент Финляндии Стубб заявил, что обсудил с Трампом Украину и ледоколы
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Sodiq Adelakun/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в соцсети X сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, лидеры обсудили Украину и сотрудничество по ледоколам.

«Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Мы обсудили... (конфликт — прим. ред.) на Украине. Срок прекращения огня, установленный президентом Трампом, приближается», — заявил он.

По словам Стубба, Финляндия поддерживает все усилия по достижению прекращения огня. Он отметил, что в долгосрочной перспективе переговоры должны привести к прочному и справедливому миру.

Президент подчеркнул, что обсудил с американским лидером ледоколы. Стубб добавил, что обладает необходимыми знаниями и опытом для быстрого и надежного строительства ледоколов.

До этого политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что объявленный Трампом ультиматум к России о завершении конфликта на Украине не просто так был сокращен с 50 до 10 дней. По его словам, это часть плана политика и его команды.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Трампа о готовности к ядерной войне.

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