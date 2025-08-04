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В Госдуме отреагировали на информацию о диверсии Британии против теневого флота РФ

Слуцкий призвал не допустить провокации Британии с атакой на нефтетанкеры России
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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал мировое сообщество не допустить провокации Великобритании с атакой на танкеры, перевозящих российскую нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мотивы чудовищно циничны — используя медийный фон, окончательно втянуть (президента США Дональда. — «Газета.Ru») Трампа в антироссийский сговор евроястребов. Крайне опасный план по организации масштабной экологической катастрофы, последствия которой выйдут далеко за пределы региона», — заявил депутат.

4 августа в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что спецслужбы Британии планируют задействовать союзников из НАТО для организации крупной диверсии с одним или несколькими танкерами, перевозящими российскую нефть. По информации СВР, британцы прорабатывают два возможных сценария экологической катастрофы. Первый — подстроить аварию танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, например, в проливе. Второй сценарий предусматривает поджог танкера в порту дружественного России государства.

Ранее Британия внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список.

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