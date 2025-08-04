Спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников из НАТО для организации крупной диверсии с одним или несколькими танкерами, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Как стало известно СВР, британцы прорабатывают два возможных сценария экологической катастрофы. Первый — подстроить аварию танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, например, в проливе. В Лондоне полагают, что разлив нефтепродуктов даст странам НАТО достаточные основания для «чрезвычайной проверки» танкера якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам.

Второй сценарий предусматривает поджог танкера в порту дружественного России государства. Ожидается, что пожар перекинется на другие суда и нанесет существенный ущерб портовой инфраструктуре, что потребует международного расследования.

В СВР сообщили, что исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Ответственность за экологическую катастрофу, как отметили в Службе внешней разведки, планируется возложить либо на Россию, либо в худшем случае на Украину, как это было с подрывом «Северных потоков».

Ранее российская разведка раскрыла новый сценарий войны НАТО с РФ.