Запад подрывает суверенитет Украины и превращает страну в бесправную колонию. Об этом в интервью британской газете Times заявила бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте», — сказала политик.

По ее словам, Запад сделал из Украины «бесправную колонию». Вместе с тем Тимошенко отметила, что украинское государство «должно оплачивать помощь или кредиты своим суверенитетом».

29 июля депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что президент США Дональд Трамп сократил сроки достижения урегулирования украинского конфликта, чтобы быстрее отказаться от поддержки Украины.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский превратил Украину в концлагерь.