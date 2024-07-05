Украинский президент Владимир Зеленский, пользуясь конфликтом с РФ, превратил свою страну в концлагерь и ограничил права украинцев, считает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он написал в своей колонке для портала «Смотрим.ру».

«Зеленский под прикрытием войны, развязавшей ему руки, отобрал у граждан все права и свободны, гарантированные конституцией, превратив страну в концлагерь», — говорится в статье.

Медведчук считает, что ориентация текущих украинских властей на Запад сделала страну нищей и погрязшей в долгах, которые, в свою очередь, вынудили Зеленского вступить в конфликт с Россией с расчетом, что расплачиваться за него придется не Киеву.

По словам лидера «Другой Украины», эта надежда не оправдалась, а промежуточным итогом конфликта стали распил средств и убыль населения из-за эмиграции и потерь в результате боевых действий.

По мнению Медведчука, построенный Зеленским концлагерь следует не защищать, а упразднить, и на это должны быть направлены «все здоровые силы украинского народа». До этого украинский политик заявлял, что Зеленский заигрался в войну и упустил возможность договариваться с Россией «в качестве президента».

Ранее Медведчук предрек, что Запад не позволит Украине начать мирные переговоры с РФ.