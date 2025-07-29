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На Украине рассказали, как Трамп приближает поражение Украины

Дубинский: Трамп изменил срок ультиматума, чтобы приблизить поражение Украины
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп сократил сроки достижения урегулирования украинского конфликта, чтобы быстрее отказаться от поддержки Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания», — отметил он.

Дональд Трамп 28 июля заявил, что больше не будет вести «приятные беседы» по телефону с Владимиром Путиным и уменьшил срок для заключения мирного соглашения по Украине до 10-12 дней. Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за «четкую позицию и выраженную решимость». При этом в Москве заявили, что «дедлайнами конфликт не решить», а любой ультиматум — это «шаг к войне».

Ранее Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после сделки с США.

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Переговоры о мире на Украине
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