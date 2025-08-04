В МИД РФ назначили нового директора департамента Северной Атлантики

Бывшего советника-посланника посольства России в Великобритании Александра Гусарова назначили директором департамента Северной Атлантики МИД РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Приказом МИД России от 31 июля 2025 года № 16883 Гусаров Александр Евгеньевич назначен директором Департамента Северной Атлантики», — сказано в сообщении.

Гусаров родился в 1981 году. В 2004-м выпустился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса, который был присвоен в ноябре 2023 года. Владеет английским и немецким языками.

Гусаров работает в системе МИД с 2004 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В частности, с 2022 по 2025 год был советником-посланником посольства РФ в Британии.

До марта 2025 года главой департамента Северной Атлантики был Александр Дарчиев, который сейчас занимает пост посла РФ в США.

В конце июля президент России Владимир Путин назначил директора Четвертого департамента стран СНГ Дениса Гончара послом РФ в Бельгии.

Ранее Путин сменил посла России в Польше.