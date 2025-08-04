Зеленский дополнил санкционный список Украины новыми россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 руководителей крупных музеев России. Документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

В частности, под санкции попали генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов, директор Бородинского музея-заповедника Игорь Корнеев, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин и другие.

У попавших в санкционный список людей блокируются активы на территории Украины, а также аннулируются лицензии. Им запрещен въезд в страну, передача объектов интеллектуальной собственности, культурные обмены, научное сотрудничество. Кроме того, ограничения включают прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград.

В феврале Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма. Под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Кроме того, под санкции попал гендиректор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный хранитель музейной коллекции Светлана Адаксина и ряд других сотрудников музея. Всего санкции были введены против 112 физических лиц.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.