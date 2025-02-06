Музеи Крыма и гендиректора Эрмитажа внесли в санкционный список Украины

Зеленский ввел санкции против музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев. Указ опубликован на сайте президента.

Речь идет об историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический», Центральном музее Тавриды и Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

Под санкции также попали генеральный директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский, главный хранитель музейной коллекции Светлана Адаксина и ряд других сотрудников музея.

Кроме того, в санкционный список внесли первого заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина и заместителя министра культуры Владимира Осинцева, а также директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

Всего санкции введены против 112 физических лиц.

5 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщал, что СБУ и СВР предложили ввести санкции в отношении физлиц за содействие экспорту российских нефтепродуктов, а также производителей фильмов и компаний из-за распространения антиукраинских нарративов.

Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций ЕС затронет СПГ.