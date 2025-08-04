Американский профессор назвал США «государством-жуликом»

Соединённые Штаты Америки (США) утратили доверие и авторитет в глазах мирового сообщества. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

«США — жулики. Это государство-обманщик, которому нельзя доверять», — сказал он.

По словам политолога, в отношениях с Белым домом все государства, за исключением Израиля, должны готовиться к худшему и действовать исходя из этого

До этого агентство Bloomberg писало, что мировую торговлю могут ждать серьезные последствия из-за введения США новых тарифных мер, которые станут самыми жесткими за последние 90 лет.

Эксперты агентства спрогнозировали, что средняя ставка может вырасти с 13,3% до 15,2% уже в ближайшие дни. В течение двух-трех лет валовый внутренний продукт США может упасть на 1,8%, а инфляция возрасти на 1,1 процентный пункт. Исходя из этого бизнес и потребители очень быстро столкнутся с большим числом расходов.

Ранее в Белом доме оценили возможность пересмотра таможенных пошлин.