Михалков: во время обеда с президентом Азербайджана Алиевым позвонил Путин

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал об обеде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого ему позвонил российский лидер Владимир Путин. Таким воспоминанием режиссер поделился в эфире передачи «Бесогон ТВ».

По словам Михалкова, это произошло во время его поездки в Азербайджан с кинематографистами много лет назад. Он отметил, что Алиев в ходе встречи называл Путина начальником, после чего режиссеру позвонил сам российский президент.

Народный артист России подчеркнул, что звонок Путина взволновал азербайджанского лидера, и он попросил разрешения взять трубку.

«Вы знаете, у меня не хватит слов описать тот восторг, ту радость, то вдохновение, с которым президент Азербайджана говорил с нашим президентом. Какое количество сладкого словесного рахат-лукума услышал наш президент в трубку от президента Азербайджана», — заявил он.

Михалков признал, что со временем отношения между Москвой и Баку изменились, но напомнил, что мужество на Кавказе основано в том числе на благодарности. Режиссер напомнил, что по инициативе отца нынешнего азербайджанского лидера Гейдара Алиева граждане республики смогли получить высшее образование в РФ бесплатно.

20 июля, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди, Алиев дал совет Украине, отметив, что он «соответствует стремлениям украинского народа». Он напомнил, что Баку смог вернуть контроль над Карабахом военным путем.

Ранее в администрации Алиева предложили провести следующий раунд переговоров РФ и Украины в Баку.