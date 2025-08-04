СВР: спецслужбы Британии вместе с НАТО готовят диверсию на танкеры с нефтью РФ

Специальные службы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для осуществления массовой диверсии на танкеры с нефтью России. Об этом сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), передает РИА Новости.

Отмечается, что осуществление такой кампании, по замыслу Британии, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной «облавы», ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти посредством «теневого флота» угрозой всему международному судоходству.

В СВР добавили, что это развяжет странам Запада руки в выборе методов борьбы.

Речь может идти о задержании любых «подозрительных» судов в международных водах и их конвоировании в пор­ты государств-членов Североатлантического альянса.

До этого в Службе внешней разведки РФ сообщили, что представители США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки министерства обороны республики Кирилла Буданова и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного обсудили возможность замены президента Владимира Зеленского.

Ранее на Западе назвали вероятный способ повреждения кабелей в Балтийском море.