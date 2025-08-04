Специальные службы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для осуществления массовой диверсии на танкеры с нефтью России. Об этом сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), передает РИА Новости.
Отмечается, что осуществление такой кампании, по замыслу Британии, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной «облавы», ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти посредством «теневого флота» угрозой всему международному судоходству.
В СВР добавили, что это развяжет странам Запада руки в выборе методов борьбы.
Речь может идти о задержании любых «подозрительных» судов в международных водах и их конвоировании в порты государств-членов Североатлантического альянса.
До этого в Службе внешней разведки РФ сообщили, что представители США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки министерства обороны республики Кирилла Буданова и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного обсудили возможность замены президента Владимира Зеленского.
Ранее на Западе назвали вероятный способ повреждения кабелей в Балтийском море.