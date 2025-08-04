В Польше непублично выступили за возвращение визового режима с рядом стран

Специальные службы и полиция Польши непублично призывают власти вернуть визовый режим с рядом стран, включая Украину. Об этом заявил вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак, интернет-портал DoRzeczy.pl.

По мнению Босака, политики правящей коалиции не хотят слышать спецслужбы и полицию в таких вопросах и не дают ни достаточных фондов, ни инструментов наблюдения за массовой мультикультурной иммиграцией с территорий стран бывшего СССР.

Свое заявление Босак сделал после задержания в Сопоте 36-летнего гражданина Украины по обвинению в попытке уничтожения электрооборудования городских водопроводных сетей.

До этого Босак заявил, что польская армия не готова даже к оборонительной войне. Политик высказал мнение, что «замыливание глаз» польскому народу в том, что их страна якобы лучше всего вооружена в истории, является глубоко нечестным.

По его словам, польские политики посвятили слишком много сил и времени «в игру мускулами», в то время как страна является глубоко неготовой к ведению войны, даже оборонительной.

Ранее премьер Дональд Туск анонсировал появление «сверхсильной» армии Польши, которой не было столетия.