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В Польше заявили, что страна не готова ни к какой войне

Вице-спикер сейма Босак: армия Польши не готова даже к оборонительной войне
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Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Польская армия не готова даже к оборонительной войне. Об этом заявил вице-спикер сейма (парламента) Польши Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.

Политик высказал мнение, что «замыливание глаз» польскому народу в том, что их страна якобы лучше всего вооружена в истории, является глубоко нечестным.

По его словам, польские политики посвятили слишком много сил и времени «в игру мускулами», в то время как страна является глубоко неготовой к ведению войны, даже оборонительной.

Босак отметил, что польской армии «не хватает всего»: вооружения, боеприпасов, резервов, экипировки, спутников, разведки, электронных систем, противовоздушной обороны, системы управления полем боя и огнем, самолетов, танков, боевых машин, машин поддержки, фабрик боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы.

Также вице-спикер подчеркнул, что в стране, которая по размерам достаточно не маленькая и имеет много неиспользуемой территории, не хватает полигонов, а также инструкторов и военных учений.

Ранее в Польше заявили, что лидеры ЕС отрицают реальность и играют с настоящей войной.

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