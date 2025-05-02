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Туск анонсировал появление «сверхсильной» армии Польши, которой не было столетия

Премьер Туск: Польша создает сверхсильную армию победы, какой не было столетия
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава будет инвестировать миллиарды в вооружение и инфраструктуру для создания «сверхсильной и современной армии». Его слова приводит PAP.

«Мы создаем армию, которой у Польши не было на протяжении столетий, сверхсильную и современную — армию для победы», — сказал Туск.

До этого вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что польская армия не готова даже к оборонительной войне. Политик высказал мнение, что «замыливание глаз» польскому народу в том, что их страна якобы лучше всего вооружена в истории, является глубоко нечестным.

По его словам, польские политики посвятили слишком много сил и времени «в игру мускулами», в то время как страна является глубоко неготовой к ведению войны, даже оборонительной.

Ранее стало известно, что армия Польши закупит несколько тысяч противотанковых снарядов.

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