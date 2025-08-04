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Бывший украинский премьер объяснил, почему Трамп может менять мнение по Украине

Азаров: Трамп получает необъективную информацию об Украине от посольства США
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Evelyn Hockstein/Reuters

Тональность высказываний президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг Украины может меняться в связи с тем, что глава Белого дома получает необъективную и недостоверную информацию о происходящем от посольства Соединенных Штатов в Киеве, состав которого сформировали при его предшественнике Джо Байдене. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Он отметил, что нынешний американский президент сменил только посла США на Украине Бриджит Бринк, оставив на местах ключевых сотрудников дипмиссии.

«Весь состав посольства не изменился. Отсюда идут ежедневные брифинги Трампу, обзоры по состоянию дел», — написал Азаров.

По мнению экс-премьера, достоверность, объективность и качество таких сводок вызывают сомнения.

«Если он их читает или ему дают выдержки из них, то ясно, что настроение его может меняться. Ожидать, что Трамп будет иметь достоверную информацию о том, что происходит на Украине, очень трудно», — считает Азаров.

Накануне Трамп заявил, что Россия может избежать американских санкций, если заключит сделку об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в Европе не поверили в угрозы Трампа в адрес России.

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