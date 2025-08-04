Зеленский ввел санкции против 15 глав российских музеев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, накладывающий рестрикции в отношении 15 глав музеев России. Текст документа размещен на официальном портале офиса украинского лидера.

Под санкции попали директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, президент политехнического музея Дмитрий Кожанов, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, руководитель этнографического музея Юлия Купина, директор Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев, глава музея «Куликово поле» Владимир Гриценко и другие.

Ограничения предполагают запрет на официальные визит, блокировку украинских активов, лишение лицензий, прекращение какого-либо сотрудничества, запрет на обмен интеллектуальной собственностью и лишение госнаград Украины.

В феврале Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев. Речь идет об историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический», Центральном музее Тавриды и Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

Кроме того, в санкционный список внесли первого заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина и заместителя министра культуры Владимира Осинцева, а также директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

Ранее Украина ввела санкции против капитанов «теневого флота» России.