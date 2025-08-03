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Украина ввела санкции против капитанов «теневого флота» России

Зеленский ввел санкции против капитанов российского теневого флота
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Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список 94 капитана российского «теневого флота» и пять компаний из РФ. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен — санкции против капитанов российского «теневого флота», — сказал он.

По его словам, Украина будет синхронизировать все эти пакеты со странами-партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций.

В указе, опубликованном на сайте президента, перечислены фамилии 94 человек, среди которых граждане России, Грузии, Бангладеша и Китая.

Также ограничения были введены в отношении компаний ООО «Арго Танкер Групп», ООО «Газпромнефть Шиппинг», ООО «СКФ ЭКО», ООО «СКФ Приразломное» и ООО «СКФ ТМ».

Новость дополняется.

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