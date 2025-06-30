Хинштейн: на ремонт поврежденных дорог в Курской области выделят 1 млрд рублей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что Минтранс РФ выделит один миллиард рублей на ремонт поврежденных тяжелым транспортом участков дорог в Курской области.

«Рассчитываю, что это только начало — о поддержке федерального ведомства в ремонте дорог договаривались с руководством Минтранса РФ», — написал глава региона по итогам заседания правительства Курской области.

26 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов, пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Хинштейн заявил, что ключевой задачей для региона является восстановление доверия населения к власти и демонстрация того, что государство заботится о своих гражданах.

Ранее в Курской области задержали мужчину по делу о финансировании терроризма.