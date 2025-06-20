В Курской области задержали мужчину по делу о финансировании терроризма

В Курской области силовики задержали мужчину по подозрению в сборе денег для террористической организации. Подробности сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с мая 2019 по декабрь 2020 года мужчина размещал в соцсети посты с просьбой перевести деньги на благотворительность. Собранные средства он переводил террористам. Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

Также в июне суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области.

Согласно обвинительному заключению, женщина прибыла на Украину в мае 2024 года и направилась в пункт дислокации интернационального легиона. Там она вступила в ряды Вооруженных сил Украины, подписав контракт с оплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. За период с мая по ноябрь 2024 года она заработала не менее 7 тысяч долларов, участвуя в боях против российских войск на территории Украины и в Курской области.

Ранее Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях.