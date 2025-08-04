Правительство прибалтийской страны ушло в отставку

Правительство Литвы подало в отставку. Решение об этом кабмин принял на специально созванном заседании, передает ТАСС.

«С отставкой премьер-министра в соответствии с законом правительство слагает свои полномочия», — отметили в пресс-службе кабмина.

31 июля сообщалось, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны Гитанас Науседа дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уйдет в отставку.

25 июля сообщалось, что Палуцкас после ультиматума со стороны Науседы ушел в двухнедельный отпуск ради домашних дел.

В Литве разгорелся скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра страны. В вину главе правительства ставят получение в нацбанке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

Ранее президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА.