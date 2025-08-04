Король Малайзии вылетел с государственным визитом в Россию

Король Малайзии Ибрагим ибни султан Искандар вылетел в РФ на встречу с Путиным

Король Малайзии Ибрагим ибни султан Искандар вылетел с государственным визитом в Москву, где проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bernama.

30 июля визит правителя Малайзии в Россию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Специальный борт вылетел с базы Королевских Военно-воздушных сил Малайзии утром 4 августа. Отмечается, что поездка станет первым визитом короля Малайзии в Россию с момента установления дипломатических отношений между королевством с СССР в 1967 году.

Визит Искандара состоится в период с 5 по 10 августа.

Малайзия является федеративной выборной монархией. Верховный правитель — король — избирается на пять лет правительствами девяти входящих в федерацию штатов. С 2024 года этот пост занимает султан штата Джохор Ибрагим ибни Искандар.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».