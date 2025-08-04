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В Британии назвали главный приоритет Украины в конфликте с Россией

Independent: главным приоритетом Украины стало создание своих дальнобойных ракет
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Anatolii Stepanov/Reuters

Главным приоритетом Украины в конфликте с Россией стало создание дальнобойных ракет украинского производства. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Украина не скрывает, что ее главным приоритетом является создание собственных ракет, которые по разрушительной мощи и дальности действия не уступают беспилотникам «Шахед»», — говорится в сообщении издания.

Как пишет британская газета, Украина уже продемонстрировала, что ее беспилотники способны уничтожать цели в глубине российской территории, более чем в 1000 км от украинской границы.

Сегодня украинские инженеры сосредоточены на создании дальнобойных ракет, констатирует издание.

До этого глава МО Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина якобы «очень близка» к созданию своих баллистических ракет для ВСУ.

Ранее в Раде заявили о сыплющемся фронте ВСУ.

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