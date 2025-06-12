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Экс-президенту Бразилии может грозить арест

Folha de S. Paulo: экс-президента Болсонару могут осудить к октябрю
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Adriano Machado/Reuters

Бывшего бразильского президента Жаира Болсонару, подозреваемого в организации заговора против преемника по посту главу государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, могут арестовать и осудить к октябрю. Об этом пишет Folha de S. Paulo.

Как уточняет газета, 10 июня закончился судебный процесс, на котором политик был ответчиком. У его адвокатов есть пять дней, чтобы потребовать нового разбирательства. С большой вероятностью суд отклонит их ходатайство. После этого судья, как ожидается, в течение 15 дней представит генпрокуратуре список обвинений, по которым главу государства должны осудить. Окончательный приговор должен вступить в силу не позднее октября.

В феврале генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента в попытке госпереворота. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Лулу да Силву. В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека. В январе 2023 года сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания в Бразилиа. Из 5 тыс. предполагаемых участников погрома были задержаны около 1,4 тыс. Болсонару неоднократно отрицал причастность к попытке отменить результаты президентских выборов 2022 года, на которых он с небольшим отставанием проиграл Луле да Силве.

Ранее Болсонару обвинили в хищении по делу о ювелирных украшениях.

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