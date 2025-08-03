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СМИ узнали о «катастрофическом» телефонном разговоре президента Швейцарии и Трампа

FT: президент Швейцарии провела катастрофический разговор с Трампом
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Czarek Sokolowski/AP

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер вечером 31 июля провела «катастрофический» телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно статье, в Швейцарии началась «игра в обвинения» после того, как США неожиданно ввели против республики пошлины на импорт в размере 39% в Национальный праздник по случаю основания государства (1 августа).

«Президента Швейцарии Карин Келлер-Суттер обвиняют в грубой ошибке в расчетах по поводу торговой сделки, которую, как она надеялась, удастся заключить с администрацией Трампа», — говорится в материале и отмечается, что другие критикуют фармацевтическую промышленность страны, разозлившую американского лидера.

В материале уточняется, что ряд компаний в этой отрасли на этой неделе получили из Вашингтона письма с требованием снизить цены на лекарства.

Бывший швейцарский дипломат описал случившееся словами «все достали ножи». «Катастрофический» 30-минутный разговор с Трампом стал итогом более трех месяцев и сотен часов переговоров, во время которых чиновники республики полагали, что находятся на пути к заключению с США соглашения о пошлинах в 10%.

«Звонок прошел неудачно, потому что с первой же минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и что он мог сосредоточиться только на том, как Швейцария ворует деньги у США», — сказал один из источников издания.

До этого представитель Белого дома объяснил, что Соединенные Штаты вынуждены ввести в отношении Швейцарии повышенные пошлины на импорт в размере 39%, поскольку страна отказалась пойти на «существенные уступки» в виде снижения торговых барьеров.

Ранее в Швейцарии не поняли, чего от нее хотят США.

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