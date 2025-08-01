В Белом доме объяснили повышение пошлин против Швейцарии

Белый дом связал повышение пошлин против Швейцарии с ее отказом идти на уступки

Соединенные Штаты будут вынуждены ввести в отношении Швейцарии повышенные пошлины на импорт в размере 39%, поскольку страна отказалась пойти на «существенные уступки» в виде снижения торговых барьеров с США. Об этом сообщает Reuters.

«Швейцария, будучи одной из самых богатых стран мира с самым высоким уровнем дохода, не может ожидать, что Соединенные Штаты будут терпеть односторонние торговые отношения», — заявил представитель Белого дома.

1 августа официальные лица Швейцарии выразили удивление в связи с введением США импортной пошлины в размере 39%. Представитель министерства финансов Швейцарии Паскаль Холленштайн заявил, что страна «огорчена этими мерами», поскольку США не приняли во внимание позитивные результаты, достигнутые в ходе двусторонних переговоров, которые ведутся с мая текущего года.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп повысил торговые пошлины для Канады, Тайваня, Швейцарии и еще нескольких стран.

Ранее США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары.