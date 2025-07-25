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Лукашенко возложил на США обязанность предотвращать конфликты

Лукашенко: США, как лидер во всем мире, должны предотвращать войны
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Dmitri Lovetsky/AP

США как государство, претендующее на роль «лидера во всем мире», должны направлять свои усилия на предотвращение конфликтов и войн, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Америка — лидер во всем мире. Взялся за лидерство — осуществляй его. А лидерство — это предотвращение столкновений и войн», — подчеркнул белорусский лидер.

Накануне белорусский лидер заявил о нежелании своей страны участвовать в вооруженном конфликте. Он тем не менее подчеркнул, что в республике проводятся превентивные приготовления к возможному столкновению.

До этого Лукашенко отметил, что против его страны на протяжении нескольких десятилетий ведется непрерывная гибридная война, которая, по его мнению, будет только усиливаться. Он подчеркнул, что у республики имеются необходимые ресурсы для противодействия подобным угрозам. Глава государства также отметил, что Белоруссия располагает боеспособными вооруженными силами, готовыми дать решительный отпор любым агрессивным действиям.

Ранее Лукашенко раскритиковал атаки США по ядерным объектам Ирана.

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