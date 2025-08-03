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В США высказались о переговорах с РФ по Украине

Уитэкер: поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам и достижению длительного прекращения огня. Об этом в интервью для телеканала WHO 13 News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Надеюсь, что активное участие США, включая поставки оружия союзникам по НАТО, заставит Россию вернуться за стол переговоров и в итоге приведет к перемирию», — сказал он.

Накануне в интервью телеканалу NBC Уитэкер заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован, что в процессе урегулирования украинского конфликта нет значимых подвижек.

14 июля Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

31 июля комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году. Кроме того, комитет заявил об одобрении $225 млн на инициативу по безопасности стран Прибалтики, а также увеличенного финансирования Бахрейна и Иордании.

Ранее сенаторы США предложили выделить Украине $54,6 млрд.

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Переговоры о мире на Украине
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