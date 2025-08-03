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В Ростовской области завершился этап выдвижения кандидатов на выборы губернатора

На пост губернатора Ростовской области претендуют пять кандидатов
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Depositphotos

Ростовский облизбирком сообщил, что для регистрации на выборах губернатора региона представили документы пять кандидатов, на данный момент два из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Об этом пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день на выборах губернатора Ростовской области зарегистрированы два кандидата: Юрий Слюсарь («Единая Россия»); Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что документы, представленные для регистрации в качестве кандидатов на должность губернатора Евгением Бессоновым (КПРФ), Сергеем Косиновым (»Справедливая Россия - Патриоты - За правду») и Денисом Фрашем (ЛДПР), в настоящее время находятся на рассмотрении в избирательной комиссии Ростовской области.

1 августа в Ростовской области завершился период подачи документов о выдвижении от кандидатов на выборах всех уровней.

Выборы губернатора Ростовской области пройдут в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Ранее в Госдуме призвали вернуть всенародные выборы мэров.

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