В Ростовской области завершился этап выдвижения кандидатов на выборы губернатора

Ростовский облизбирком сообщил, что для регистрации на выборах губернатора региона представили документы пять кандидатов, на данный момент два из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Об этом пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день на выборах губернатора Ростовской области зарегистрированы два кандидата: Юрий Слюсарь («Единая Россия»); Юрий Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что документы, представленные для регистрации в качестве кандидатов на должность губернатора Евгением Бессоновым (КПРФ), Сергеем Косиновым (»Справедливая Россия - Патриоты - За правду») и Денисом Фрашем (ЛДПР), в настоящее время находятся на рассмотрении в избирательной комиссии Ростовской области.

1 августа в Ростовской области завершился период подачи документов о выдвижении от кандидатов на выборах всех уровней.

Выборы губернатора Ростовской области пройдут в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Ранее в Госдуме призвали вернуть всенародные выборы мэров.