В Госдуме призвали вернуть всенародные выборы мэров

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал вернуть в РФ всенародные выборы мэров. Так он прокомментировал «Газете.Ru» принятый в Приморье закон, согласно которому кандидатов в главы муниципалитетов будет выдвигать губернатор.

«Такие решения регионам позволяет принимать закон о реформе местного самоуправления, против которого категорически выступала наша фракция. Некоторые субъекты РФ разумно отказались воплощать реформу, понимая риски. А некоторые с порога перешли к сносу системы местного самоуправления. Ее остатки при этом подминаются под губернаторов, которые могут, по сути, и назначать, и снимать мэров. Население в этих важнейших процессах не участвует. В итоге вертикаль власти превращается в параллельную прямую, которая с народом не пересекается. Возможно, кому-то сейчас это кажется удобным, но разрыв между властью и обществом чреват опасными социальными последствиями», — сказал Миронов.

Депутат считает, что необходимо предоставить местному самоуправлению больше полномочий.

«В результате ликвидации сельских и городских поселений ближайший чиновник может оказаться в 200–300 км от граждан. Как, с кем людям решать свои повседневные проблемы — с дорогами, свалками, стройками, ЖКХ? Ходоков посылать к губернатору, как в прежние времена? Наша позиция: нельзя упразднять местное самоуправление, нужно, наоборот, давать ему больше полномочий и средств, чтобы проблемы граждан быстро и эффективно решались «на земле», чтобы был постоянный диалог между властью и населением. И одна из форм такого диалога — это, конечно, выборы мэров. Которых должны выбирать граждане, а не губернаторы», — сказал он.

До этого в Приморском крае депутаты заксобрания приняли сразу в трех чтениях закон, согласно которому, главы всех муниципалитетов региона будут избираться местными представительными органами из кандидатов, которые представлены губернатором.

Ранее в российском регионе город возглавил проигравший выборы жене водителя чиновник.