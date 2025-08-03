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Табличку об импичментах президентам вернут в музей истории США

Музей истории США вернет табличку об импичментах Трампу в экспозицию
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Orhan Cam/Shutterstock/FOTODOM

Национальный музей американской истории в Вашингтоне вернет в экспозицию информацию о двух импичментах президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CBS.

В Смитсоновском институте, в структуру которого входит Национальный музей истории США, подчеркнули, что являются хранителями национальной памяти, их обязанностью и привилегией является возможность рассказывать полные и точные истории.

В публикации подчеркивается, что табличку, посвященную импичментам Дональда Трампа, Эндрю Джонсона, Билла Клинтона и Ричарда Никсона, убрали из-за того, что она не вписывалась в музейные стандарты и мешала обзору.

1 августа газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Национальный музей американской истории при Смитсоновском институте убрал из экспозиции упоминания о двух импичментах президента США Дональда Трампа.

По данным источника газеты, Смитсоновский институт согласился изменить экспозицию после давления со стороны Белого дома, требовавшего отставки директора музея.

Ранее Хиллари Клинтон заподозрили в раздувании скандала о сговоре Трампа с Россией.

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