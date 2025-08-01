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Музей американской истории убрал упоминание об импичментах Трампу

Музей американской истории убрал табличку об импичментах Трампу из-за давления
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Orhan Cam/Shutterstock/FOTODOM

Национальный музей американской истории при Смитсоновском институте убрал из экспозиции упоминания о двух импичментах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

По данным источника газеты, Смитсоновский институт согласился изменить экспозицию после давления со стороны Белого дома, требовавшего отставки директора музея.

Представитель Смитсоновского института заявил WP, что временная табличка с информацией об импичменте Трампа экспонируется в вашингтонском музее с сентября 2021 года. Он добавил, что она была задумана как краткосрочное дополнение к текущим событиям.

Помимо описания двух импичментов Трампа, временная табличка с надписью «Дело пересматривается (история случается)» также содержала информацию об импичментах президентов Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, а также Ричарда Никсона, которому грозил бы импичмент, если бы он не ушел в отставку.

Теперь экспозиция вернулась к тому виду, который она имела в 2008 году.

В начале июля министр юстиции США Памела Джо Бонди уволила 20 сотрудников, которые были причастны к расследованиям в отношении президента страны.

Ранее Хиллари Клинтон заподозрили в раздувании скандала о сговоре Трампа с Россией.

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