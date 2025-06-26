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Зеленский словом «пожалуйста» обратился к ЕС по поводу антироссийских санкций

Зеленский обратился к ЕС: пожалуйста, снизьте потолок цен на российскую нефть
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Ints Kalnins/Reuters

Европе в 18-й пакет санкций против России нужно расширить ограничения в нефтяной сфере, а также предпринять дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, в своем Telegram-канале, обратившись к ЕС со словом «пожалуйста».

«Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения, а также любые цепочки поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия», — говорится в сообщении.

Запад по мнению Зеленского, также должен расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов.

Украинский лидер также заявил, что должны уменьшиться российские нефтяные прибыли.

«Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть», — подытожил он.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Западу необходимо ввести очередной, 18-й, пакет санкций против России, так как Москва якобы «не демонстрирует желания» продвигаться в вопросе мирных переговоров с Украиной.

Ранее Испания обвинила ЕС в двойных стандартах в отношении России и Израиля.

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