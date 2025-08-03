Рост российской экономики в условиях санкций расстроил Запад. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что российская сторона смогла выдержать под напором рестрикций благодаря поддержке Индии и Китая. Автор материала считает, что экс-президент США Джо Байден виноват в том, что он не помешал сотрудничеству этих государств.

В публикации подчеркивается, что бывший глава Белого дома опасался чрезмерного давления на Пекин или Нью-Дели с целью прекращения закупок нефти из РФ, которое могло привести к резкому росту цен на бензин. Подобные действия, вероятно, затормозили бы американскую экономику, а также нарушили надежды Байдена на переизбрание.

WP отмечает, что действующий президент США Дональд Трамп более склонен использовать санкционные меры против партнеров Москвы. Он уже увеличил пошлины на товары из Индии, но пытается вести себя более осторожно с Китаем, пытаясь балансировать в вопросе тарифов.

Накануне Трамп заявил, что США готовы ввести новые санкции против России, но руководство РФ умеет их обходить.

Ранее американист заявил, что метод кнута и пряника не работает с Россией.