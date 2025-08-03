На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США разочаровались американскими санкциями против России

WP: неспособность санкций США парализовать экономику России стала разочарованием
true
true
true
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Рост российской экономики в условиях санкций расстроил Запад. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что российская сторона смогла выдержать под напором рестрикций благодаря поддержке Индии и Китая. Автор материала считает, что экс-президент США Джо Байден виноват в том, что он не помешал сотрудничеству этих государств.

В публикации подчеркивается, что бывший глава Белого дома опасался чрезмерного давления на Пекин или Нью-Дели с целью прекращения закупок нефти из РФ, которое могло привести к резкому росту цен на бензин. Подобные действия, вероятно, затормозили бы американскую экономику, а также нарушили надежды Байдена на переизбрание.

WP отмечает, что действующий президент США Дональд Трамп более склонен использовать санкционные меры против партнеров Москвы. Он уже увеличил пошлины на товары из Индии, но пытается вести себя более осторожно с Китаем, пытаясь балансировать в вопросе тарифов.

Накануне Трамп заявил, что США готовы ввести новые санкции против России, но руководство РФ умеет их обходить.

Ранее американист заявил, что метод кнута и пряника не работает с Россией.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами