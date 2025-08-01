Американист заявил, что метод кнута и пряника не работает с Россией

Дональд Трамп ждет скорейшего урегулирования по Украине, Владимир Путин же заявил, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий». Американист Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что администрации Трампа стоит отказаться от метода кнута и пряника и скорректировать свою позицию по Украине — сделать ее более реалистичной.

«Я думаю, нужно дождаться реакции [Трампа на слова Путина]. Этот вопрос сам собой отпадет. Нельзя не согласиться со словами президента России, на текущий момент главная препона на пути переговорного процесса — нежелание администрации Трампа корректировать свою позицию и делать ее более реалистичной. Пока они пытаются действовать методом кнута и пряника — угрожая тарифами, санкциями или предоставлением новой военной помощи Украине. И при этом предлагая меры экономической кооперации и смягчение санкций, если Россия пойдет на уступки. Очевидно, этот метод не работает в рамках дипломатического трека. Пока мы не видим радикальных подвижек в переговорном процессе», — сказал он.

Политолог считает, что прогресс в переговорах настанет, если изменится позиция Трампа. Дудаков также прокомментировал новости о том, что президент США принимает решения на основе мнения жены и телевизора.

«Я не думаю, что влияние оказывает телевизор либо жена Мелания – это [все] информационный шум. Со стороны Трампа наблюдаем нежелание идти на уступки Российской Федерации просто потому, что в таком случае он покажет свою слабость [как он считает]. На него оказывают сильное давление ястребы и в Вашингтоне, и по другую сторону Атлантики — в Европе. Лучше договариваться раньше, чем позже», — сказал он.

Президенты России и Белоруссии провели встречу 1-го августа и коротко ответили на вопросы журналистов. Владимир Путин заявил, что текущие условия урегулирования совпадают с теми, которые он поставил в 2024-м году. Согласно этим условиям, Украина должна отвести войска от четырех регионов, которые по Конституции входят в состав России, а также отказаться от вступления в НАТО.

Ультиматум Трампа в 10 дней напрямую президент России не прокомментировал. Но рассказал, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий» по урегулированию.

28 июля американский президент заявил, что сокращает срок сделки о перемирии на Украине до 10-12 дней — иначе он обещает ввести жесткие санкции в отношении России и ее торговых партнеров.

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