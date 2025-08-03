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Токаев заявил, что Казахстан продолжит поддерживать Афганистан

Токаев: Казахстан поддержит Афганистан в гуманитарной и экономической сферах
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Казахстан продолжит помогать Афганистану в областях образования, торговли и безопасности продовольствия. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, чьи слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Казахстан остается верным своему обязательству поддерживать афганский народ через гуманитарную помощь, реализацию образовательных инициатив и развитие торговых отношений, а также меры по обеспечению продовольственной безопасности. Это заявление прозвучало во время выступления Токаева в региональном центре ООН, посвященном целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, в Алматы.

Токаев добавил, что мир и развитие в Афганистане должны быть взаимосвязаны, так как человеческое достоинство и международные нормы права имеют тесные связи. Он отметил, что для достижения долгосрочной и стабильной ситуации в регионе необходимо активно защищать и продвигать соответствующие принципы.

Россия предоставила гуманитарную помощь, отправив 1280 тонн муки в отделение Всемирной продовольственной программы ООН, расположенное в северной афганской провинции Балх.

До этого Россия в рамках оказания гуманитарной помощи поставила 1280 тонн муки для отделения Всемирной продовольственной программы ООН, расположенного в северной афганской провинции Балх.

Ранее США приняли решение сжечь тонны печенья, предназначенного для детей Пакистана и Афганистана.

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