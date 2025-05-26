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Россия передала Афганистану крупную партию гуманитарной помощи

Ariana News: Россия поставила в Афганистан почти 1,3 тыс. тонн муки
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МЧС РФ

Россия в качестве гуманитарной помощи передала расположенному в северной афганской провинции Балх отделению Всемирной продовольственной программы ООН 1280 тонн муки. Об этом сообщает телеканал Ariana News.

Поставленная мука будет распределена среди нуждающихся семей. На церемонии передачи гуманитарной помощи, которая состоялась в Балхе, генеральный консул РФ Игорь Николаев подтвердил приверженность Москвы поддержке афганского народа путем постоянного сотрудничества со Всемирной продовольственной программой ООН.

18 мая сообщалось, что вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар положительно оценил итоги своей рабочей поездки в Россию, где он участвовал в 16-м Казанском международном экономическом форуме. провел переговоры с двумя заместителями председателя правительства России.

Ранее Афганистан призвал российские компании к работе в стране.

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