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Премьер Словакии Фицо заявил о планах посетить КНР

Фицо намерен посетить КНР по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны
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IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить КНР по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Глава правительства сообщил о своих планах на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Судя по всему, я снова нанесу визит в КНР по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Однако я был бы рад использовать эту возможность и для подтверждения совместных экономических проектов и планов», — отметил он.

Ожидается, что 3 сентября в Пекине состоится военный парад. Его проведут на площади Тяньаньмэнь.

9 мая 2025 года на Красной площади в Москве состоялся военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В том числе мероприятие посетил Роберт Фицо. Также в российской столице ему удалось провести встречи с руководителями РФ, КНР, Бразилии и Вьетнама. Премьер-министр Словакии заявил, что его поездка была крайне успешной.

Кроме того, глава правительства подчеркнул важность взаимных отношений РФ и Европы. Он подчеркнул, что европейским странам следовало бы пойти по пути сотрудничества, а не ненависти и закрытия границ.

Ранее в Словакии высказались о Красной армии.

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