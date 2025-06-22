Президент Словакии Петер Пеллегрини напомнил, что страну освободила Красная Армия вместе с румынскими частями. Об этом пишет издание Pravda.

Пеллегрини отметил, что история не должна искажаться «под влиянием текущих социальных событий». Соответствующее заявление он сделал на памятных мероприятиях в деревне Калиште, которая в 1945 году была сожжена солдатами нацистской Германии.

«Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — сказал он.

В 2025 году премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву по случаю юбилея Дня Победы. После этого он заявил, что Европе стоит выбирать курс на сотрудничество, а не на ненависть. Он рассказал, что возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ранее Лавров заявил, что в России любуются независимой политикой премьера Словакии.