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Аналитик объяснил, почему ЕС согласился на «ужасную сделку» с США

The Sunday Times: ЕС пошел на ужасную торговую сделку с Трампом из-за страха
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Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен согласилась на заключение невыгодной торговой сделки с США из-за страха, что американский президент Дональд Трамп сократит военную поддержку Украине и навредит европейской безопасности. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times со ссылкой на старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора.

«Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но, если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать ведущую военную силу в НАТО, а именно — Америку Трампа — на своей стороне», — отметил эксперт.

В статье говорится, что фон дер Ляйен готовила жесткие ответные меры на угрозы США ввести пошлины, однако затем «сдала назад». Как отмечается в материале, особое опасение Брюсселя вызывает пересмотр США своей военной стратегии, что может привести к выводу части 800-тысячного американского контингента из Европы.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон обязался вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

29 июля издание Politico сообщило, что Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку. Он направил европейцам письмо, в котором выразил недовольство отсутствием динамики в торговых переговорах США и ЕС и предупредил, что они серьезно рискуют.

Ранее Захарова раскрыла, как ЕС мог избежать невыгодной торговой сделки с США.

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