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Зеленский заявил о новой договоренности с Россией по обмену пленными

Зеленский сообщил о договоренности с Россией по обмену 1200 военнопленных
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Suzanne Plunkett/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил сообщил о договоренности с Россией по обмену 1200 военнопленных.

По его словам, он обсудил с секретарем СНБО страны Рустемом Умеровым и главой офиса Андреем Ермаком тему переговоров с Россией, а именно исполнение договоренностей встреч с российской делегацией в Стамбуле и подготовку новой встречи.

Среди ключевых вопросов Зеленский выделил обмен военнопленными.

«Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками», — написал он.

Кроме того, украинский лидер отметил, что будут рассматриваться вопросы подготовки энергетики и всей критической инфраструктуры Украины к отопительному сезону, темы развития украинской ПВО и «дальнобойных ударов по российской логистике».

Накануне Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках беспилотных летательных аппаратов уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины ежегодно недополучает $9,5 млрд из-за коррупции на таможне.

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