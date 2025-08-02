Аналитик оценил возможность нового раунда переговоров РФ и Украины

Меркурис: возможность новых переговоров между РФ и Украиной безвозвратно утрачена

Очередной раунд российско-украинских переговоров, скорее всего, не состоится. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Боюсь, что в плане украинского конфликта, возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена», — сказал он.

По словам аналитика, соглашаться на российские условия нужно было на ранних этапах переговоров, а в будущем они станут только жестче.

Кроме того, Меркурис надеется, что у Москвы и Вашингтона получится договориться об окончании военных действий, пока конфликт не вышел за пределы Украины.

До этого эксперт объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского продолжить переговоры с Россией.

По мнению Меркуриса, украинский лидер принял его из-за позиции главы Белого дома Дональда Трампа. Аналитик считает, что Вашингтон дал понять Зеленскому, что тот не может отказаться от переговоров с Москвой.

Ранее на Западе предрекли ВСУ масштабное отступление в течение шести месяцев.