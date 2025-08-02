Попытка президента Украины Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) указывает на то, что он одержим властью и утратил свой политический инстинкт. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как пишет шеф-редактор издания Иво Мейнсен, на данный момент украинский лидер «‎выглядит нерешительным, лавирует между ожиданиями иностранных партнеров, гражданского общества и старых властных структур».

Медменеджер в материале высказал мнение о том, что последние шаги украинского президента являются свидетельством того, что его политический инстинкт его подводит, и он ориентирован исключительно на то, чтобы остаться на посту главы государства, пишет Мейнсен.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП на Украине.