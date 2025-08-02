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Уиткофф встретился с семьями удерживаемых в Газе заложников

Уиткофф встретился в Тель-Авиве с родственниками удерживаемых в Газе заложников
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Leah Millis/Reuters

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф провел встречу в Тель-Авиве с семьями заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает портал Ynet.

Чиновник отметил, что цель заключается в прекращении конфликта в Газе, а не в его расширении. По его словам, большинство израильтян и жителей Газы хотят, чтобы заложники вернулись домой, так как это способствует восстановлению региона. Он подчеркнул, что переговоры должны сосредоточиться на немедленном прекращении войны и освобождении всех заложников сразу.

По мнению Уиткоффа, у ХАМАС нет причин не сесть за стол переговоров.

Сообщается, что встреча специального посланника президента США с семьями заложников продолжалась около трех часов.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые осудили действия ХАМАС и потребовали от группировки отказаться от власти над сектором Газа. Представители лиги подписали совместную декларацию с Евросоюзом на конференции ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обратился к ХАМАС.

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