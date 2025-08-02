Буданов рассказал об угрозе НАТО из-за США

Политика нынешних властей Соединенных Штатов может привести к распаду НАТО. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью каналу ТСН.

«Я не говорю, что это 100% вариант. Но это один из вероятных вариантов. Если не изменить своего отношения ко всему происходящему сейчас», — сказал глава ГУР.

Также Буданов выразил мнение о том, что Белый дом напрямую влияет на решения НАТО.

В конце апреля этого года нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился, продолжит ли НАТО существовать в ближайшие десятилетия.

12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Североатлантический альянс должен был быть распущен после того, как СССР и его военный блок прекратили свое существование. Как отметил министр, из-за распада Организации Варшавского договора (ОВД) в мире была разрушена устоявшаяся политическая система. Также пропала и угроза безопасности, для противостояния которой был создан НАТО.

Ранее в сенате США призвали РФ «не шутить» с Трампом.