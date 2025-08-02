В США предложили новый план по урегулированию конфликта на Украине

Вашингтон может заключить с Москвой выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).

«Единственный вариант, который может принести плоды в ближайшей перспективе — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнерство с РФ по разработке редкоземельных металлов», — говорится в статье.

В материале уточняется, что такой шаг позволит Вашингтону снизить зависимость от китайских ресурсов. При этом РФ останется сырьевой супердержавой, на территории которой находится одно из самых прибыльных месторождений редкоземельных металлов в мире.

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против РФ и ее торговых партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если не получится добиться прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Изначально американский лидер дал 50 дней на прекращение огня, но позже сократил этот срок до 10 дней. Ожидается, что срок ультиматума об окончании боевых действий истечет 8 августа. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с планом хозяина Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что российское руководство умеет обходить санкции.