В России с октября вырастет зарплата некоторых работников бюджетной сферы

С 1 октября 2025 года заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в России будет проиндексирована на 7,6%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, указав, что соответствующее распоряжение уже подписано.

Повышение коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также индексация затронет работников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей и ряд других категорий.

Как уточнили в кабмине, на реализацию мер по индексации предусмотрено 30,8 млрд рублей. Эти средства заложены в федеральном бюджете на 2025 год, а также в плановый период 2026 и 2027 годов.

Отмечается, что повышение заработной платы направлено на обеспечение исполнения одной из ключевых трудовых гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 2022 по 2024 год средняя зарплата россиян выросла на 23,9% в реальном выражении — за вычетом инфляции. По итогам 2025 года она увеличится на 10–13% в реальном выражении.

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами.