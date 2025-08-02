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Трамп поручил уволить главу Бюро трудовой статистики

Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики МакЭнтарфер за фальсификацию данных
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о том, что поручил своей команде уволить руководителя Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер в связи с якобы имевшей место быть фальсификацией данных по трудовой занятости в стране.

«Я поручил своей команде немедленно уволить эту политическую ставленницу Байдена», — написал он.

По словам главы государства, ее должность займет «более компетентный и квалифицированный» специалист. Трамп также обвинил МакЭнтарфер в фальсификации данных о рабочих местах в преддверии президентских выборов в 2024 году с целью повысить шансы на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Напомним, в отчете ведомства по итогам июля сообщалось о создании 73 тысяч рабочих мест, что значительно меньше ожидаемого. Неутешительный результат демонстрировали и отчеты за май и июнь — на 258 тысяч рабочих мест меньше, чем было заявлено ранее.

Временно исполняющим обязанности уже был назначен ее заместитель Уильям Вятровски.

До этого The Washington Post писала, что Трамп не решается уволить кого-либо в своей администрации, несмотря на разочарование ее реакцией на слухи о связях американского лидера с известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее стало известно, что из НАСА уволят почти 4 тысячи сотрудников в рамках программы Трампа.

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