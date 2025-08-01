Белоруссия и Турция контактируют по теме переговоров по Украине

Посол Белоруссии в Турции Анатолий Глаз сообщил, что две страны, имея опыт предоставления площадки для переговоров по разрешению украинского кризиса, продолжают поддерживать контакты по вопросу урегулирования на Украине. Слова дипломата приводит ТАСС.

Он отметил, что Белоруссия и Турция являются территориями, где общались противоборствующие стороны. По словам Глаза, В Минске прекрасно понимают, насколько трудно турецким партнерам организовать и поддерживать весь процесс переговоров. Дипломат также подчеркнул, что у него есть взаимодействие с турецкими коллегами и Министерством иностранных дел Турции, через которое они получают информацию.

По данным Глаза, некоторые стороны высказываются за перенос переговорной площадки, добавив, что такие высказывания должны учитывать важность процесса, чтобы не сорвать его. При этом он подчеркнул, что переговоры приносят свои плоды и имеют серьезное значение.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Встреча делегаций прошла в закрытом для прессы режиме. По информации ТАСС, переговоры велись на русском языке.

Ранее Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров.